Бяков Галактион Андронович
Место рождения
Дата рожденияДо 1647
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1647
Отец: Бяков Андрон
Мать: не указана
Дата рождения высислена исходя из записи: Переписная книга Яренского уезда 1678 г. Информация взята из книги Н.П. Воскобойниковой и М.А. Мацук "Документы по истории народа кома. Писцовая и переписные ... Показать все
Рождение ребёнка
1665
Сын: Бяков Никита Галактионович
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения высислена исходя из записи: Переписная книга Яренского уезда 1678 г. Информация взята из книги Н.П. Воскобойниковой и М.А. Мацук "Документы по истории народа кома. Писцовая и переписные ... Показать все
Рождение ребёнка
1671
Сын: Бяков Федор Галактионович
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения высислена исходя из записи: Переписная книга Яренского уезда 1678 г. Информация взята из книги Н.П. Воскобойниковой и М.А. Мацук "Документы по истории народа кома. Писцовая и переписные ... Показать все
Смерть
Неизвестно