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Бяков Галактион Андронович

Место рождения

Пустошь, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

До 1647

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1647

Отец: Бяков Андрон

Мать: не указана

Пустошь, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения высислена исходя из записи: Переписная книга Яренского уезда 1678 г. Информация взята из книги Н.П. Воскобойниковой и М.А. Мацук "Документы по истории народа кома. Писцовая и переписные ... Показать все
Рождение ребёнка
1665

Сын: Бяков Никита Галактионович

Мать ребёнка: не указана

Дата рождения высислена исходя из записи: Переписная книга Яренского уезда 1678 г. Информация взята из книги Н.П. Воскобойниковой и М.А. Мацук "Документы по истории народа кома. Писцовая и переписные ... Показать все
Рождение ребёнка
1671

Сын: Бяков Федор Галактионович

Мать ребёнка: не указана

Дата рождения высислена исходя из записи: Переписная книга Яренского уезда 1678 г. Информация взята из книги Н.П. Воскобойниковой и М.А. Мацук "Документы по истории народа кома. Писцовая и переписные ... Показать все
Смерть
Неизвестно