Языкова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1935
Дочь: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Языков Михаил Поликарпович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Языков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Языков Михаил Поликарпович
Смерть
1939