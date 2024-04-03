Языкова Евдокия 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯзыкова Евдокия

Языкова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Языков Михаил Поликарпович

Рождение ребёнка
22.06.1935

Дочь: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Языков Михаил Поликарпович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Языков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Языков Михаил Поликарпович

Смерть
1939

Мы используем куки для улучшения работы сайта.