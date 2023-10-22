Лемехов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемехов Александр Михайлович

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Место рождения

г. Сокол Вологодской обл.

Дата рождения

04.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1958

Отец: Лемехов Михаил

Мать: Лемехова Алефтина

г. Сокол Вологодской обл.
Рождение ребёнка
29.10.1982

Дочь: Абрашова Ирина Александровна

Мать ребёнка: не указана

г. Сокол Вологодской обл
Рождение ребёнка
12.07.1990

Дочь: Маркеллова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Морозова Елена Александровна

г. Череповец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Елена Александровна

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