Лемехов Александр Михайлович
Место рожденияг. Сокол Вологодской обл.
Дата рождения04.10.1958
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1958
Отец: Лемехов Михаил
Мать: Лемехова Алефтина
г. Сокол Вологодской обл.
Рождение ребёнка
29.10.1982
Дочь: Абрашова Ирина Александровна
Мать ребёнка: не указана
г. Сокол Вологодской обл
Рождение ребёнка
12.07.1990
Дочь: Маркеллова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Морозова Елена Александровна
г. Череповец
Бракосочетание
Неизвестно