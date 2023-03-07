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Зыков Василий Степанович

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.08.1932

Дата смерти

14.11.1993

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1932

Отец: Зыков Степан Александрович

Мать: Зыкова Клавдия Михайловна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
С ?.09.1951 по ?.11.1955
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
в/ч 40147
Бракосочетание
24.03.1958

Жена: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
После 1958
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
12.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
термист, кочегар, рыбак
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
14.11.1993
Киров, город Киров, Кировская область
Причина смерти: Рак лёгкого
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