Зыков Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения04.08.1932
Дата смерти14.11.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1932
Военная служба
С ?.09.1951 по ?.11.1955
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
в/ч 40147
Бракосочетание
24.03.1958
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
После 1958
Рождение ребёнка
12.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
термист, кочегар, рыбак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.11.1993
Причина смерти: Рак лёгкого