Борисова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисова Анна Иванова

Борисова Анна Иванова

Место рождения

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: Борисов Иван

Мать: не указана

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на перепись 28.11.1816 г. 55 лет [1760] (59 запись) жила с братом и его семьей (возможно в доме родителей) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426 на 01.04.1834 г. 58 лет [1776] https://g... Показать все
Смерть
Неизвестно
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.