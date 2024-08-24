Борисова Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Отец: Борисов Иван
Мать: не указана
на перепись 28.11.1816 г. 55 лет [1760] (59 запись) жила с братом и его семьей (возможно в доме родителей) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426 на 01.04.1834 г. 58 лет [1776] https://g... Показать все
Смерть
Неизвестно