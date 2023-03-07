Ладыженский Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рождения03.02.1852
Дата смерти15.02.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1852 по 1916
Смерть
15.02.1916