Ладыженский Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыженский Геннадий Александрович

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Место рождения

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

03.02.1852

Дата смерти

15.02.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1852 по 1916
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
15.02.1916
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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