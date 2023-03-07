Бабина (Кулебина) Агафия Фефилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1797 ст.
Муж: Бабин Арефей Петров
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Бабин Филипп Арефьев
Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Бабин Макар Арефьев
Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Бабин Михей Арефьев
Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Евдокия Арефьева
Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Бабин Мина (Миней) Арефьев
Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Васса Арефьева
Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Бабин Симеон Арефьев
Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1847