Бабина (Кулебина) Агафия Фефилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина (Кулебина) Агафия Фефилова

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.01.1797 ст.

Муж: Бабин Арефей Петров

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Бабин Филипп Арефьев

Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Бабин Макар Арефьев

Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Бабин Михей Арефьев

Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Евдокия Арефьева

Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Бабин Мина (Миней) Арефьев

Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Васса Арефьева

Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Бабин Алексей Арефьев

Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Бабин Симеон Арефьев

Отец ребёнка: Бабин Арефей Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1847
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