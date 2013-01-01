Просецкий Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 01.01.2013
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Просецкий Андрей Павлович
Мать: Просецкая Наталья
Рождение ребёнка
После 01.01.1961
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Просецкая Нина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Просецкая Нина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просецкая Нина Егоровна
Смерть
После 01.01.2013
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область