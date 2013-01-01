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Просецкий Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 01.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

После 1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Просецкий Андрей Павлович

Мать: Просецкая Наталья

Рождение ребёнка
После 01.01.1961

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Просецкая Нина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Просецкая Нина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просецкая Нина Егоровна

Смерть
После 01.01.2013
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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