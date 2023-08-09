Кудряшова Екатерина Савельевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1857
Дата смерти05.09.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1857
Отец: Кудряшов Савелий Фадеевич
Мать: Ефимья Михайловна
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1857 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 313 об. - 314) имеется актовая запись о рождении № 56 (счет родив-шихся ... Показать все
Смерть
05.09.1858
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1858 год (часть третья, «Об умерших»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 369 об. - 370) имеется актовая запись о смерти № 32 (счет умерших женского... Показать все