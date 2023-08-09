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Кудряшова Екатерина Савельевна

Место рождения

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

10.11.1857

Дата смерти

05.09.1858

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1857

Отец: Кудряшов Савелий Фадеевич

Мать: Ефимья Михайловна

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1857 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 313 об. - 314) имеется актовая запись о рождении № 56 (счет родив-шихся ... Показать все
Смерть
05.09.1858
Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1858 год (часть третья, «Об умерших»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 369 об. - 370) имеется актовая запись о смерти № 32 (счет умерших женского... Показать все