Максимов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Сын: Максимов Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Максимова Нина Никифоровна
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Максимова Нина Никифоровна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Максимов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Максимова Нина Никифоровна
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Учайкина Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Максимова Нина Никифоровна
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Максимова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Максимова Нина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно