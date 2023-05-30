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Максимов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Максимов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Максимова Нина Никифоровна

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Максимов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Максимова Нина Никифоровна

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Максимов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Максимова Нина Никифоровна

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Учайкина Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Максимова Нина Никифоровна

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1968

Дочь: Максимова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Максимова Нина Никифоровна

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Нина Никифоровна