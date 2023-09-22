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Лагун Семен Герасимович
Лагун Семен Герасимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Дата смерти
1940
Пол
Мужской
Отец
Лагун Герасим Филиппович
1850 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Лагун Герасим Филиппович
Мать: не указана
Смерть
1940
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