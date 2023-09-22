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Лагун Семен Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Лагун Герасим Филиппович

Мать: не указана

Смерть
1940
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