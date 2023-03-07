Белянкин Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения23.09.1876
Дата смерти20.06.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897 по 1901
г. Тарту, Эстония
Место жительства
По 1897
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1901 по 1943
Место жительства
С 1943 по 1953
Смерть
20.06.1953