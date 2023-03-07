Белянкин Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянкин Дмитрий Степанович

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Место рождения

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.09.1876

Дата смерти

20.06.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1897 по 1901
г. Тарту, Эстония
Место жительства
По 1897
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1901 по 1943
Место жительства
С 1943 по 1953
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.06.1953
Москва, город федерального значения Москва
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