Патрунина (Кукушкина) Лидия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумилова Александра Геннадьевна
Отец ребёнка: Патрунин Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царева Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Патрунин Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрунин Борис Геннадьевич
Отец ребёнка: Патрунин Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Патрунин Геннадий
Смерть
Неизвестно