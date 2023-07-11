Патрунина (Кукушкина) Лидия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрунина (Кукушкина) Лидия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кукушкин Максим Егорович

Мать: Кокушкина Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумилова Александра Геннадьевна

Отец ребёнка: Патрунин Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царева Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Патрунин Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрунин Борис Геннадьевич

Отец ребёнка: Патрунин Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрунин Геннадий

Смерть
Неизвестно