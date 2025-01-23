Жбанова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Мать ребёнка: (Жбанова) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: (Жбанова) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Анна
Мать ребёнка: (Жбанова) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: (Жбанова) Ольга