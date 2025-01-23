Жбанова ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жбанова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Мать ребёнка: (Жбанова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: (Жбанова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Анна

Мать ребёнка: (Жбанова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: (Жбанова) Ольга

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