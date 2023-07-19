Нигматуллина (Каликова) Лейсан Разитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллина (Каликова) Лейсан Разитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каликов Разит

Мать: Каликова Рузиля Тахировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигматуллина Дарьяна Руслановна

Отец ребёнка: Нигматуллин Руслан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллина Эльназ Русланович

Отец ребёнка: Нигматуллин Руслан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Вильназ Русланович

Отец ребёнка: Нигматуллин Руслан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигматуллин Руслан