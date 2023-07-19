Нигматуллина (Каликова) Лейсан Разитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каликов Разит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигматуллина Дарьяна Руслановна
Отец ребёнка: Нигматуллин Руслан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллина Эльназ Русланович
Отец ребёнка: Нигматуллин Руслан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Вильназ Русланович
Отец ребёнка: Нигматуллин Руслан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нигматуллин Руслан