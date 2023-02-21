Соучек Иосиф Антонович
Место рожденияОдесская обл., Красноокнянский р-н, с. Софинталь
Дата рождения22.10.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1923
Отец: Соучек Антонин
Мать: Соучек Лиза
Одесская обл., Красноокнянский р-н, с. Софинталь
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Камчатная Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Соучек Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
22.04.1955
Сын: Соучек Бронислав Иосифович
Мать ребёнка: Соучек Елена Григорьевна
село Ставрово, Красноокнянский р-н, Одесская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соучек Елена Григорьевна
Смерть
Неизвестно