Соучек Иосиф Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соучек Иосиф Антонович

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Место рождения

Одесская обл., Красноокнянский р-н, с. Софинталь

Дата рождения

22.10.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1923

Отец: Соучек Антонин

Мать: Соучек Лиза

Одесская обл., Красноокнянский р-н, с. Софинталь
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Камчатная Вера Иосифовна

Мать ребёнка: Соучек Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
22.04.1955

Сын: Соучек Бронислав Иосифович

Мать ребёнка: Соучек Елена Григорьевна

село Ставрово, Красноокнянский р-н, Одесская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соучек Елена Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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