Суворов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Александра Викторовна

Мать ребёнка: Ковширина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Евгений Викторович

Мать ребёнка: Ковширина Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковширина Валентина Петровна