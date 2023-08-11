Суворов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Александра Викторовна
Мать ребёнка: Ковширина Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Евгений Викторович
Мать ребёнка: Ковширина Валентина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно