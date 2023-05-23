(Золотарева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золотарева) Анна

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре

Дата рождения

06.02.1982

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1982

Отец: Золотарев Сергей

Мать: Золотарева Валерия Геннадьевна

Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
23.05.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
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