(Золотарева) Анна
Место рожденияКомсомольск-на-Амуре
Дата рождения06.02.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1982
Отец: Золотарев Сергей
Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
23.05.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно