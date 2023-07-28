Слукинов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти19.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Военная служба
С 1941 по 19.12.1943
Призван Красноармейским РВК Челябинской обл. РСФСР
Рядовой.сержант- мех.водитель 19 тк и 1452 сап 3 Уд.А.,Центральный и Калининский вр. 28.09.41 - 22.12.41гг и 08.05.42 - 30.11.42 гг. и 4 Укр.Фр с 19.09.43г.
Военная награда
15.12.1942
Калининский фр. вС 184 тбр 3 Уд.А приказ № 136/н о награждении медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф - 33-682526-84
Военная награда
13.12.1943
4 Укр.Фр. ВС 19 тк приказ № 26/н награжден орденом "Красной звезды"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686044-2541
Место жительства
1943
РСФСР Челябинская обл.,Красноармейский р-н с/з "Петровский"
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слукинова Ольга Павловна
Похороны
19.12.1943
УССР Запорожская Обл., Каменско-Днепровский р-н с.Заповидное ,отд.-1
трана захоронения Украина Регион захоронения Запорожская обл. Номер захоронения в ВМЦ ЗУ380-08-337 Место захоронения Каменско-Днепровский р-н, Заповитненский с/с, с. Петровское Дата создания современн... Показать все
Смерть
19.12.1943
УССР Запорожская обл.,Больше-Белозерский р-н х.Стаханов. Погиб в бою
ЦАМО РФ Ф - 58-18002-63