Keivsar Voldemar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKeivsar Voldemar

Keivsar Voldemar

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1924

Дата смерти

Около 1978

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1924

Отец: Кейвсар Эдуард Юрьевич

Мать: Кейвcар Элена

Рождение ребёнка
20.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Keivsar Lidia

Slava küla, Tšeljabinski obl.
Рождение ребёнка
12.09.1959

Дочь: Keivsar Niina

Мать ребёнка: Keivsar Lidia

Slava küla, Tšeljabinski obl.
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1978
Slava küla, Tšeljabinski obl.