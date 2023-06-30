Keivsar Voldemar
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1924
Дата смертиОколо 1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1924
Отец: Кейвсар Эдуард Юрьевич
Мать: Кейвcар Элена
Рождение ребёнка
20.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Keivsar Lidia
Slava küla, Tšeljabinski obl.
Рождение ребёнка
12.09.1959
Дочь: Keivsar Niina
Мать ребёнка: Keivsar Lidia
Slava küla, Tšeljabinski obl.
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1978
Slava küla, Tšeljabinski obl.