Шкуратов Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкуратов Александр Андреевич

Шкуратов Александр Андреевич

avatar

Место рождения

Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

07.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1987

Отец: Шкуратов Андрей Александрович

Мать: Шкуратова Светлана Викторовна

Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.12.2018

Дочь: Шкуратова Лея Александровна

Мать ребёнка: Шкуратова Ксения Николаевна

Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкуратова Карина Александровна

Мать ребёнка: Шкуратова Ксения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкуратова Ксения Николаевна