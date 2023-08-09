Шкуратов Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1987
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1987
Рождение ребёнка
26.12.2018
Дочь: Шкуратова Лея Александровна
Мать ребёнка: Шкуратова Ксения Николаевна
Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкуратова Карина Александровна
Мать ребёнка: Шкуратова Ксения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно