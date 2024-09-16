Петров Иосиф Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1879 ст.
Мать ребёнка: Петрова Елизавета Михайловна
ГАСО 6-6-97а №117 096об крест. 12 июня (?) Отставной коллежский регистратор Иосиф Данилов Петров и законная жена его Елизавета Михайлова Восприемники Сын ...Александра... Канцелярский служитель Васил... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1880 ст.
Дочь: Петрова Елизавета Иосифовна
Мать ребёнка: Петрова Елизавета Михайловна
ГАСО 6-6-114 №170 189об крест. 13 октября Губернский секретарь Иосиф Данилов Петров и законная жена его Елизавета Михайлова Восприемники канцелярский служитель Василий Михайлов Утяков и урядника жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно