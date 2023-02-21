Соловьева Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Александра Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гемская Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Максимович

Смерть
Неизвестно
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