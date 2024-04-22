Жорин Иван Софронович
Место рождения
Дата рождения03.03.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1904 ст.
Крещение
04.03.1904 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Семён Иванов Слаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно