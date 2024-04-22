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Жорин Иван Софронович

Место рождения

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.03.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1904 ст.

Отец: Жорин Софроний Егорович

Мать: Жорина Анастасия Михайловна

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
04.03.1904 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Семён Иванов Слаев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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