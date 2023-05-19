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Юферев Иосиф Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Юферев Кирилл Маркович

Мать: Юферева Анисья Егоровна

Рождение ребёнка
30.01.1910 ст.

Дочь: Юферева Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Ольга Иоанновна

Подле рч. Голекшур, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Иоанновна

Смерть
Неизвестно
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