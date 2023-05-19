Юферев Иосиф Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Юферев Кирилл Маркович
Мать: Юферева Анисья Егоровна
Рождение ребёнка
30.01.1910 ст.
Дочь: Юферева Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Ольга Иоанновна
Подле рч. Голекшур, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Иоанновна
Смерть
Неизвестно