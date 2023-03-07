Кузаева Дамира Назмизановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузаева Дамира Назмизановна

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Место рождения

Тюндюк, Бардымский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

16.05.1948

Дата смерти

20.12.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюндюк, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.12.1993
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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