Кузаева Дамира Назмизановна
Место рождения
Дата рождения16.05.1948
Дата смерти20.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.12.1993
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)