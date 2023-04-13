Храпкова Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Храпков Павел Григорьев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Стефанида Павлова
Отец ребёнка: Храпков Павел Григорьев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Храпков Иван Павлов
Отец ребёнка: Храпков Павел Григорьев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Храпков Петр Павлов
Отец ребёнка: Храпков Павел Григорьев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Храпков Фома Павлов
Отец ребёнка: Храпков Павел Григорьев
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Храпков Павел Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно