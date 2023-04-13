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Храпкова Дарья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Храпков Григорий Павлов

Отец ребёнка: Храпков Павел Григорьев

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Стефанида Павлова

Отец ребёнка: Храпков Павел Григорьев

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Храпков Иван Павлов

Отец ребёнка: Храпков Павел Григорьев

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Храпков Петр Павлов

Отец ребёнка: Храпков Павел Григорьев

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Храпков Фома Павлов

Отец ребёнка: Храпков Павел Григорьев

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Храпков Корнилий Павлов

Отец ребёнка: Храпков Павел Григорьев

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храпков Павел Григорьев

Смерть
Неизвестно
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