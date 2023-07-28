Рудоманова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудоманова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Рудоманов Яков Петрович

Отец ребёнка: Рудоманов Петр Маркович

Баклановка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Рудоманов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Рудоманов Петр Маркович

Баклановка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Лукерья Петровна

Отец ребёнка: Рудоманов Петр Маркович

Баклановка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Акулина Петровна

Отец ребёнка: Рудоманов Петр Маркович

Баклановка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудоманов Петр Маркович

Место жительства
Неизвестно
Баклановка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно