Рудоманова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Рудоманов Петр Маркович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Рудоманов Михаил Петрович
Отец ребёнка: Рудоманов Петр Маркович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Лукерья Петровна
Отец ребёнка: Рудоманов Петр Маркович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Акулина Петровна
Отец ребёнка: Рудоманов Петр Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно