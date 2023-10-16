(Авдотья) Евдокия домна Гавриловна /Литвинова (Путилина) / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Авдотья) Евдокия домна Гавриловна /Литвинова (Путилина) /

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Путилин Гаврил Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1861

Сын: Литвинов Илларион Иванович

Отец ребёнка: Литвинов Иван Кузьмич

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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