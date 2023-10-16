(Авдотья) Евдокия домна Гавриловна /Литвинова (Путилина) /
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Путилин Гаврил Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1861
Сын: Литвинов Илларион Иванович
Отец ребёнка: Литвинов Иван Кузьмич
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно