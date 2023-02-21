Москалева (Хмельницкая) Евдокия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскалева (Хмельницкая) Евдокия Марковна

Москалева (Хмельницкая) Евдокия Марковна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Хмельницкий Меер Иосифович

Мать: Хмельницкая Рухиль Лейбовна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Солорова Людмила Семеновна

Отец ребёнка: Москалев Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москалев Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москалев Семен Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалев Семен Алексеевич

Смерть
1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close