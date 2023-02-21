Москалева (Хмельницкая) Евдокия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Солорова Людмила Семеновна
Отец ребёнка: Москалев Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москалев Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москалев Семен Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975