Новожилов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новожилова Мария
Смерть
2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Нижегородская обл, Вязовка