Новожилов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовожилов Андрей

Новожилов Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новожилова Мария

Смерть
2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Нижегородская обл, Вязовка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close