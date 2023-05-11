Селиванов Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванов Павел Сергеевич

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

03.07.1908

Дата смерти

09.01.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
09.01.1994
Москва, город федерального значения Москва
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