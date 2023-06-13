Антошкин Евдоким Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1812 и 1816
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1816
Место жительства
С 1816
Бракосочетание
Около 1826
Рождение ребёнка
1827
Сын: Антошкин Афанасий Евдокимович
Мать ребёнка: Антошкина Авдотья Сидоровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Авдотья Евдокимовна
Мать ребёнка: Антошкина Авдотья Сидоровна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Антошкин Яков Евдокимович
Мать ребёнка: Антошкина Авдотья Сидоровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрёна Евдокимовна
Мать ребёнка: Антошкина Авдотья Сидоровна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Антошкин Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Антошкина Авдотья Сидоровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агафья Евдокимовна
Мать ребёнка: Антошкина Авдотья Сидоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелогея Евдокимовна
Мать ребёнка: Антошкина Авдотья Сидоровна
Смерть
После 1850