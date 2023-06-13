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Антошкин Евдоким Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1812 и 1816

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1816

Отец: Антошкин Илья Антонович

Мать: Антошкина Прасковья Ивановна

Место жительства
С 1816
Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1826

Жена: Антошкина Авдотья Сидоровна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Антошкин Афанасий Евдокимович

Мать ребёнка: Антошкина Авдотья Сидоровна

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья Евдокимовна

Мать ребёнка: Антошкина Авдотья Сидоровна

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Антошкин Яков Евдокимович

Мать ребёнка: Антошкина Авдотья Сидоровна

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрёна Евдокимовна

Мать ребёнка: Антошкина Авдотья Сидоровна

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Антошкин Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Антошкина Авдотья Сидоровна

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агафья Евдокимовна

Мать ребёнка: Антошкина Авдотья Сидоровна

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелогея Евдокимовна

Мать ребёнка: Антошкина Авдотья Сидоровна

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1850