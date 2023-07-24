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Кветкин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Кветкин Иван Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кветкин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кветкина Тамара Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченко Наталья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно