Кветкин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Кветкин Иван Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кветкин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кветкина Тамара Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткаченко Наталья Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно