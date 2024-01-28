Авдотья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федорович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Полиевкт Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Гордей Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Осип Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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