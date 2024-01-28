Авдотья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Полиевкт Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гордей Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Осип Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Смерть
Неизвестно