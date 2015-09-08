Чупрова (Дуркина) Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова (Дуркина) Матрена Степановна

Место рождения

Ортино, Усть-Цилемский р-н, Республика Коми

Дата рождения

22.11.1937

Дата смерти

08.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1937

Отец: Дуркин Степан Семенович

Мать: Дуркина Марфа Авдеевна

Ортино, Усть-Цилемский р-н, Республика Коми
Образование
С 01.09.1946 по ?.05.1953
Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
19.01.1968

Сын: Чупров Евгений Кондратьевич

Отец ребёнка: Чупров Кондратий Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупров Кондратий Герасимович

Смерть
08.09.2015
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