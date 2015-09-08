Чупрова (Дуркина) Матрена Степановна
Место рожденияОртино, Усть-Цилемский р-н, Республика Коми
Дата рождения22.11.1937
Дата смерти08.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1937
Отец: Дуркин Степан Семенович
Мать: Дуркина Марфа Авдеевна
Ортино, Усть-Цилемский р-н, Республика Коми
Образование
С 01.09.1946 по ?.05.1953
Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
19.01.1968
Сын: Чупров Евгений Кондратьевич
Отец ребёнка: Чупров Кондратий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.2015