Коваленко Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Николай Михайлович

Отец ребёнка: Коваленко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Коваленко Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно