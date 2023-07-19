Евдокимов Иван
Место рожденияд Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Евдокимов Фотий
Мать: не указана
д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1891
Сын: Евдокимов Михаил
Мать ребёнка: не указана
д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно