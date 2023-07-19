Евдокимов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимов Иван

Евдокимов Иван

Место рождения

д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Евдокимов Фотий

Мать: не указана

д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Евдокимов Михаил

Мать ребёнка: не указана

д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно