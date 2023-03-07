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Сысоев Сергей Миронович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Сысоев Мирон Моисеевич

Мать: Сысоева Татьяна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Сысоев (рекрут С 1854) Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Сысоева Ульяна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Сысоева Ульяна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сысоев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Сысоева Ульяна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Ульяна

Смерть
Неизвестно
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