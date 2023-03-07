Сысоев Сергей Миронович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Сысоев Мирон Моисеевич
Мать: Сысоева Татьяна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сысоев (рекрут С 1854) Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Сысоева Ульяна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Сысоева Ульяна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Сысоева Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Ульяна
Смерть
Неизвестно