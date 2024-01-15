Рубанова Федосья Климонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Устинья Иванова
Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1821
Сын: Рубанов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин
Смерть
Неизвестно