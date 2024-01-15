Рубанова Федосья Климонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубанова Федосья Климонова

Рубанова Федосья Климонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин

Рождение ребёнка
1809

Сын: Рубанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Устинья Иванова

Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин

Рождение ребёнка
1821

Сын: Рубанов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рубанов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рубанов Прохор Иванович

Отец ребёнка: Рубанов Иван Никитин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close