Лухтан Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Лухтан Федор Антонович
Мать: Лухтан Марфа?
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лухтан Петр Иванович
Мать ребёнка: Лухтан Марфа Степановна
Рождение ребёнка
16.02.1910
Дочь: Пархоменко Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Лухтан Марфа Степановна
Беноково, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 1945
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край