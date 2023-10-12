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Лухтан Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Лухтан Федор Антонович

Мать: Лухтан Марфа?

Рождение ребёнка
1907

Сын: Лухтан Петр Иванович

Мать ребёнка: Лухтан Марфа Степановна

Рождение ребёнка
16.02.1910

Дочь: Пархоменко Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Лухтан Марфа Степановна

Беноково, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 1945
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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