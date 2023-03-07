Беляева (Ребцовских) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Ребцовских) Дарья Иванова

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Место рождения

Липовка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

11.02.1815 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Согласно исповедной ведомости Варженской Иоанно-Богословской церкви за 1781 год в деревне Берсеневе проживали крестьяне: Кузма Петров Беляев, примерно 1733 г.р., его жена Дарья Иванова, примерно 1749 ... Показать все
Рождение ребёнка
1763

Сын: Беляев Данило Козмин

Отец ребёнка: Беляев Козма Петров

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1767

Сын: Беляев Василей Козмин

Отец ребёнка: Беляев Козма Петров

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1770

Сын: Беляев Иван Козмин

Отец ребёнка: Беляев Козма Петров

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По пятой ревизии есть запись : "Иван, по предыдущей ревизии 10 лет, отдан в рекруты в 1789 году"
Рождение ребёнка
1773

Сын: Беляев Иов Козмин

Отец ребёнка: Беляев Козма Петров

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По пятой ревизии Иову 21 год Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 591. Оп. 1. Д. 947. Л. 438-438 об.
Рождение ребёнка
1774

Сын: Беляев Лев Козмин

Отец ребёнка: Беляев Козма Петров

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Беляев Василей Козмин

Отец ребёнка: Беляев Козма Петров

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По пятой ревизии Василею 17 лет Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 591. Оп. 1. Д. 947. Л. 438-438 об.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Козма Петров

Смерть
11.02.1815 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Дарья Иванова Беляева умерла 11 февраля 1815 года в возрасте 70-ти лет, причина смерти не указана, похоронена 13 февраля 1815 года. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. Л. 83).
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