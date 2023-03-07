Беляева (Ребцовских) Дарья Иванова
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти11.02.1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Согласно исповедной ведомости Варженской Иоанно-Богословской церкви за 1781 год в деревне Берсеневе проживали крестьяне: Кузма Петров Беляев, примерно 1733 г.р., его жена Дарья Иванова, примерно 1749 ... Показать все
Рождение ребёнка
1763
Сын: Беляев Данило Козмин
Отец ребёнка: Беляев Козма Петров
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Беляев Козма Петров
Рождение ребёнка
1770
Сын: Беляев Иван Козмин
Отец ребёнка: Беляев Козма Петров
По пятой ревизии есть запись : "Иван, по предыдущей ревизии 10 лет, отдан в рекруты в 1789 году"
Рождение ребёнка
1773
Сын: Беляев Иов Козмин
Отец ребёнка: Беляев Козма Петров
По пятой ревизии Иову 21 год Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 591. Оп. 1. Д. 947. Л. 438-438 об.
Рождение ребёнка
1774
Сын: Беляев Лев Козмин
Отец ребёнка: Беляев Козма Петров
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Беляев Козма Петров
По пятой ревизии Василею 17 лет Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 591. Оп. 1. Д. 947. Л. 438-438 об.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Козма Петров
Смерть
11.02.1815 ст.
Дарья Иванова Беляева умерла 11 февраля 1815 года в возрасте 70-ти лет, причина смерти не указана, похоронена 13 февраля 1815 года. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. Л. 83).