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Погорелов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1947

Дата смерти

20.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1947

Отец: Погорелов Иван Иванович

Мать: Погорелова Пелагея (Поля) Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погорелова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Погорелова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погорелов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Погорелова Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погорелова Наталья Владимировна

Смерть
20.12.1995
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