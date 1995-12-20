Погорелов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1947
Дата смерти20.12.1995
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погорелова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Погорелова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погорелов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Погорелова Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1995