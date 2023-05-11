(Шеверёва) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шеверёва) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1988

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1988

Отец: Шеверёв Пётр (крёстный)

Мать: Инна

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