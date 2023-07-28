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Ивченко Евдокия Васильевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агафия Степановна

Отец ребёнка: Ивченко Степан Герасимович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ивченко Василий Степанович

Отец ребёнка: Ивченко Степан Герасимович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Ивченко Степан Герасимович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ивченко Евтихий Степанович

Отец ребёнка: Ивченко Степан Герасимович

Смерть
Неизвестно