Лобанов Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Павел Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Лобанов Федор Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана