Лобанов Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Павел Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Лобанов Федор Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

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