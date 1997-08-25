Шебалин Виталий
Место рожденияРоссия
Дата рождения30.05.1930
Дата смерти25.08.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1930
Отец: Шебалин Александр
Мать: Шебалина Клавдия
Россия
Рождение ребёнка
15.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шебалина Валентина
г. Северск, Томская Область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шебалина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шебалина Валентина
Смерть
25.08.1997
Северск, Томская, Россия