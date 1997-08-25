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Шебалин Виталий

Место рождения

Россия

Дата рождения

30.05.1930

Дата смерти

25.08.1997

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1930

Отец: Шебалин Александр

Мать: Шебалина Клавдия

Россия
Рождение ребёнка
15.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шебалина Валентина

г. Северск, Томская Область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шебалина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебалина Валентина

Смерть
25.08.1997
Северск, Томская, Россия
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