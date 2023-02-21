Негодяев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Негодяев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Афимия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Негодяев Степан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Федосья Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно