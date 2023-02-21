Негодяев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негодяев Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Негодяев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Афимия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Негодяев Степан

Мать ребёнка: не указана

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Федосья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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