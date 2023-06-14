Махмуба Амирханова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Акбердин Хайрытдинъ (Хайретдинъ) Абдулхаликовъ
Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Хайруша
Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Галий Абдулхаликовъ
Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ
Рождение ребёнка
1833
Сын: Юнусъ Абдулхаликовъ
Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Маргуба Абдулхаликова
Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно