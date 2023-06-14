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Махмуба Амирханова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Акбердин Хайрытдинъ (Хайретдинъ) Абдулхаликовъ

Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Хайруша

Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ

Рождение ребёнка
1830

Сын: Галий Абдулхаликовъ

Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Юнусъ Абдулхаликовъ

Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Маргуба Абдулхаликова

Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулхалик Сеитъягоферовъ

Смерть
Неизвестно