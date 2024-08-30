Приданова (Скаткова) Вера Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Приданов Иван
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Приданова (Приданова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Приданов Иван
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Приданова (Приданова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Приданов Иван
Смерть
Неизвестно