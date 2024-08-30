Приданова (Скаткова) Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приданова (Скаткова) Вера Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скатков Константин Дмитриевич

Мать: Скаткова (Архипова) Евдокия Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приданов Иван

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Приданова (Приданова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Приданов Иван

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Приданова (Приданова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Приданов Иван

Смерть
Неизвестно

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